Reprodução Filha de Gugu participou de uma comemoração em uma residência privada

Marina Liberato, filha de Gugu, foi detida por invadir uma casa em 2020 na Royal Estades Boulevard, na Flórida, quando ainda era menor de idade. Entretanto, o caso se tornou público somente agora, mais de três anos após o acontecimento.



De acordo com a coluna Erlan Baston, do portal Em Off, o boletim de ocorrência registrado mostra que Marina confessou o acontecimento na madrugada do dia 18 de março de 2020.

"Entrou numa residência privada localizada na Royal Estades Boulevard sem a autorização ou permissão da proprietária Patricia Quintilliano", relatam os policiais no documento.

No arquivo, consta que a filha de Gugu participou de uma festa organizada por Guilherme DeCarvalho Moltinho. A mãe do garoto, que trabalha limpando casas, afirmou que seu filho pegou as chaves da residência de Patricia sem sua permissão.

A proprietária alegou que Guilherme convidou diversas pessoas para a festa e que durante a madrugada recebeu uma ligação de seu vizinho contando que haviam pessoas desconhecidas entrando em sua casa.

Por fim, Patrícia prestou queixa por roubo de residência e as pessoas presentes, incluindo Marina, prestaram depoimento. Além disso, a filha de Gugu foi encaminhada ao JAC (Conselho Consultivo da Justiça) para realizar o processo de custódia.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko