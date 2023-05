Reprodução/Instagram Jornalista foi demitido da Record após 16 anos trabalhando na emissora

Após ter o contrato rescindido com a Record nesta quarta-feira (31), o jornalista Geraldo Luís, que trabalhou por 16 anos na Record, publicou um vídeo em seu Instagram contando mais sobre sua saída. "Como é que eu vou comoeçar? Como é que eu vou contar agora uma história de 16 anos?", desabafou.











"Aqui meu agradecimento a essa casa que me acolheu durante 16 anos. Por um comum acordo chega ao fiim meu contrato com a Record. E em breve, estarei falando com os meus telespectadores", escreveu na legenda.

O comunicador fez o vídeo com uma foto, dizendo que a mesma representava esse casamento que durou 16 anos. Ele reafirma que foi um casamento perfeito e legal, mas que acabou.

"Eu quero informar a todos os meus telespectadores, aos honrosos telespectadores da Record, que se tornou uma empresa de comunicação e TV forte no Brasil, que o meu contrato, minha parceria e minha estada na Record acabou", disse.

Geraldo ressalta que esse fim aconteceu de uma forma plena e inteligente, pois essa foi uma relação que durou muito tempo. Em 16 anos ele ressalta que não só trabalhou, mas também evoluiu. "Casamento às vezes a gente erra também", completou.

Ele finaliza sua publicação agradecendo e fazendo uma retrospectiva desses tantos nos que trabalhou na emissora. "Eu tenho certeza que Deus vai agora me soprar", falou.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko