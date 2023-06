Divulgação Cantor estará ao lado de Wanessa Camargo e Lorena Simpson

A terceira edição do Camarote Pride, que será realizada na 27° Parada LGBTQIAP+ de São Paulo, acaba de confirmar mais uma atração. Thiago Pantaleão, um dos novos sucessos da música pop brasileira e conhecido por suas dancinhas, estará agitando a galera junto com Wanessa Camargo e Lorena Simpson.



O evento contará com um line up completo para as 10 horas de festa, e até o momento já tem mais nomes confirmados: DJ Claudio Jr., DJs Gaier, Dot Larissa, Mari Casagrande e Bruno Pacheco.

E as novidades não param por aí. Nesta edição, Camarote Pride da Rua da Consolação terá o primeiro 'after party' do evento, e os fãs podem curtir até as 22h.

O cantor se apresentará na Consolação, durante o show de Lorena Simpson com a presença dele e de Wanessa. A cantora, que estará na Avenida Paulista, causou tanto que os ingressos já estão esgotados e restam poucos ingressos para o espaço da Consolação.

"É muito gratificante ver esse projeto crescendo dessa maneira e dando 'sold out'. Em nossas duas últimas edições cravamos nossa permanência nesse espaço, que é o mais emblemático da Parada. Agora vamos explorar um espaço novo, para um público ainda maior e, com ajuda de grandes marcas, levaremos uma festona para ambos espaços", disse Guto Melo, idealizador do projeto.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko