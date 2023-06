Reprodução/Pânico A rede de rádio e TV comercial ficou à frente da GloboNews





Na última terça-feira (30), a Jovem Pan News teve um tarde gloriosa e conseguiu ficar na liderança entre os canais de notícias por oito horas consecutivas, desbancando a GloboNews, sua principal concorrente no segmento. Do meio-dia até as oito da noite, o canal registrou 0,46 no PNT (Painel Nacional de Televisão), que afere a audiência das 15 principais praças monitoradas no Brasil.





A GloboNews ficou com uma audiência bem próxima da Jovem Pan, mas mesmo assim não conseguiu se posicionar à frente, registrando 0,43 pontos no horário. Já a CNN Brasil ocupou o terceiro lugar, com apenas 0,16 pontos.

Ao meio-dia, a JovemPan começou exibindo Pânico, um dos principais produtos da emissora e que mais atrai audiência para o canal. No mesmo horário, a GloboNews exibiu o Conexão GloboNews.

Assim, a briga pela audiência entre os canais pagos tem sido grande e há muita oscilação entre os dois canais na faixa vespertina, mesmo que a CNN Brasil apresente normalmente uma audiência melhor no período matutino e noturno, e aos finais de semana.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko