Reprodução/Instagram Rita Lee teve músicas inéditas descobertas por Renato Vieira





O jornalista e pesquisador Renato Vieira, amigo de longa data deste colunista que vos fala, conseguiu encontrar três músicas inéditas de Rita Lee que foram censuradas na época da Ditadura Militar. Com os títulos Anjo de Vanguarda, Disfarce e The Old Friend, as canções foram compostas em 1975, e estavam arquivadas no repositório digital do SIAN, o Serviço de Informações do Arquivo Nacional.





As letras foram descobertas de maneira acidental. Vieira encontrou uma pasta que a gravadora Philips havia enviado para análise da censura com canções que Caetano Veloso queria gravar para o disco Jóia, que foi lançado em 1975. E lá estavam os três arquivos.

"Essas letras nunca foram gravadas. Não conhecemos a melodia delas. Rita pode ter aproveitado as melodias em outras letras delas, assim como fez com Bad Trip, que mais tarde virou Shangrilá e Tudo Isso e Mais um Pouco que ela transformou em Fruto Proibido", disse o jornalista ao Estadão.

Anjo de Vanguarda e Disfarce levam a assinatura apenas de Rita Lee, enquanto The Old Friend foi feita em parceria com Luiz Sérgio Carlini, guitarrista e líder da banda Tutti Frutti, que acompanhou a cantora em seus primeiros anos de carreira solo.

Confira as letras na íntegra das canções inéditas de Rita Lee que foram encontradas por Renato Vieira nos arquivos vetados pela censura:



Anjo da Vanguarda

Hei anjo da vanguarda

Vestido de outro e prata

Descubra esse seu rosto

Eu quero ver sua cara de perto

Você não lembra mais de mim

Eu sou aquela estranha

Vontade de ser tudo ao mesmo tempo

E nada ao mesmo tempo

Querendo ver as coisas do mundo

Cadê minhas asas de cetim?

Eu sou aquela que o rei

Mandou esconder

Mas hoje eu voltei só para te ver

Talvez eu me apresente

De um jeito esquisito, mas saiba

Meu amigo eu quero sobreviver

Eu tenho um compromisso

Com quem eu não conheço

Por isso agora mesmo eu vou sair

Fora do reino





Disfarce

Olhei no espelho

Não vi quem eu quis

Cantar para as paredes

Também pode ser

Tocando um rock

Disfarço a minha timidez

Eu quero chegar lá do outro lado

Do abismo

Ouvir o silêncio

Gritar pelo som

Nem tudo é mentira

Também pode ser

Tocando um rock

Disfarço a minha insensatez

Eu quero cantar aquela melodia inacabada

Proibida às pessoas suicidas

Dessa vida e de outras parecidas com a minha





The Old Friend

You remind an a old friend

In everything you do

You try to get as much as you please

Because you want to get rid of the old days

But babe, there’s no sorrow

Don’t wait until tomorrow

To understand today

And everything i say

You ask me how i know about you

Do you like to find yourself in

Timeless today?

But babe there’s no mistake

Don’nt wait until your heart to break

To realize the pain

To roconize I’m a old friend

Don’t wait until tomorrow

To understand today

O Velho Amigo (tradução enviada à Censura Federal)

Você me lembra uma velho amigo

Em tudo que faz

Você tenta ao máximo agradar

Porque você deseja expulsar os dias passados

Mas babe não se lamente

Não espere até amanhã

Para entender o presente

E tudo o que eu digo

Você me pergunta como eu sei sobre você

Você gosta de se achar em um dia sem fim?

Mas babe não existe erro

Não espere até seu coração partir

Para sentir dor

Para reconhecer que eu sou um velho amigo

Não espera atá amanhã

Para entender o presente