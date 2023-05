Reprodução/PodPeople Atriz contou mais detalhes sobre suas intimidades

Em uma entrevista ao podcast PodPeople, Susana Vieira relevou que enfrentou problemas com seu primeiro casamento, com Régis Cardoso. De acordo com a atriz, sua primeira vez com ele foi tão ruim que desejava seu mal. "Eu desejei a morte dele várias vezes", confessou.







O casal esteve junto entre 1961 e 1972, mas a falta de sexo a incomodou. Segundo a atriz, ele não queria ter relações com ela. Pra piorar, o ex roncava, o que provocou ainda mais sua raiva. A atriz se envolveu com ele ainda virgem.



"Eu vivi isso por 16 anos. Eu me casei. Você não sabe o que é ter 17, 18 anos, casar com um homem, [sendo] virgem, e esse homem deitar e dormir, e não transar com você e ainda roncar. Eu desejei a morte dele várias vezes", contou.

"Já pedi perdão a Deus. Mas o que você imagina é isso, [quer] que a pessoa suma da sua vida, muito chocante, essa história de casamento. A gente [mulher] não pode mais se deixar levar por amor de homem", completou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko