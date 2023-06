Reprodução/Record Advogado das filhas do Gugu irá entrar com ação contra outra parte

O advogado Nelson Willians, que representa as filhas gêmeas de Gugu Liberato (1959-2019), acionarará a Justiça contra a parte contrária por fraude e estelionato após o vazamento de uma reunião entre os herdeiros legítimos do apresentador, onde são discutidos diversos temas, entre eles a validação de Rose Miriam como ex-mulher do famoso.



As divergências entre as gêmeas Sofia e Maria, e o irmão, João Liberato, se deram em razão do reconhecimento do direito da mãe deles, Rose Miriam, como viúva do apresentador por terem mantido uma união estável. As informações são da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com o advogado, é necessário investigar como esta conversa divulgada pela Veja veio a público, pois se tratava de um diálogo confidencial entre as irmãs e os antigos advogados, Dilermando e Angela Cigagna.

"Eu não posso gravar um cliente sem ele saber e depois, quando já não mais o represento, soltar o aúdio desse diálogo. E, ainda mais grave: divulgar um trecho parcial da conversa. É um fato muito grave, é fraude e estelionato, e por isso precisa ser investigado", explicou.

A conversa entre os irmãos durou 26 minutos e 50 segundos, e eles conversaram sobre diversos assuntos, como a mãe ser considerada apenas uma barriga de aluguel, o relacionamento secreto com o chef Thiago Salvático, e o reconhecimento da união estável com Rose Miriam.

Além da conversa, foram divulgadas mensagens entre os irmãos que discutiam sobre o fato do pai não ter se casado com a mãe. "O papai nunca quis ter um casamento, nunca quis morar junto com ninguém, mas ele queria ter filhos e teve a gente", disse João.