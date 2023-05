Reprodução O cantor contou mais detalhes sobre sua participação histórica no quadro

Ronnie Von relembrou sua participação no programa Qual é a Música?, apresentado por Silvio Santos, no SBT. O cantor e apresentador da RedeTV! disse que precisou forçar sua própria derrota na atração para realizar uma turnê internacional, após permanecer na competição por 25 semanas consecutivas.

Durante sua participação no especial de 60 anos do Programa Silvio Santos, gravado na tarde de terça-feira (30), o compositor disse que estava fazendo uma temporada nos Estados Unidos, Europa e América Latina, e ia iniciar uma ainda mais longa na Espanha.

Seu empresário disse que ele precisaria perder na competinação para conseguir realizar os shows fora do Brasil. "Só que no meio do caminho pra frente eu não queria mais perder, mas já era tarde porque o meu competidor era impecável", contou ele, apontando para Sílvio Brito, que também compareceu à gravação e detém o posto de segundo maior vencedor do programa, com 24 semanas consecutivas na atração.

Na gravação, ele revelou que descobriu no Qual É a Música? que era uma pessoa muito competitiva, e que passou a ter crises de ansiedade só de pensar na possibilidade de participar novamente de um game show --fato que ele nunca mais topou em sua vida após a sequência de vitórias no programa de Silvio Santos no final da década de 1970.

"Me atropele com um caminhão betoneira, mas não me chame para um game show", disse ele, arrancando risadas de Patricia Abravanel, que comandou a gravação. O especial de 60 anos do Programa Silvio Santos vai ao ar neste domingo (4), no SBT.

*Texto de Júlia Wasko

