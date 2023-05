Divulgação Key Alves entra na Justiça e move processo contra 'fãs' do ex, Gustavo Benedetti, por calúnia e difamação

















A ex-BBB Key Alves tem recebido mensagens bem pesadas desde o fim do romance com Gustavo Benedetti, o Caubói, com quem iniciou um relacionamento ainda no reality da Globo. A assessoria da jogadora de vôlei levantou provas para processar dez usuários do Twitter por promoverem rumores, xingá-la e, principalmente, deixarem comentários machistas e misóginos na rede social.





Diante dos ataques dos que dizem ser fãs do ex da atleta, no último mês, a frase "Key merece respeito" esteve nos assuntos mais comentados do Twitter novamente... Mas o pedido não foi suficiente, a equipe da jogadora decidiu, então, processar as contas responsáveis pelas agressões.

O levantamento foi feito com o auxílio de advogados especialistas em crimes cibernéticos para identificar as pessoas por trás desses perfis. Os responsáveis por esses ataques serão processados por calúnia e difamação.

Na última semana, Key deu uma espécie de aviso nas redes sociais. A moça se manifestou após ver seu nome envolvido em mais comentários ofensivos de fãs de Gustavo. "Vacila comigo que eu te mostro porque quem sai da minha vida sai me odiando", disse sem citar nomes ou deixar explícito que irá processá-los.

O assessor de Key Alves também compartilhou: "Já estamos processando as pessoas que estão atacando. Mas não é do dia para noite, a Justiça brasileira demora um pouco, mas logo logo eles serão notificados, já temos endereços, fotos, tudo sobre essas pessoas! Que a justiça seja feita, pois isso é inaceitável, mas temos que aguardar!“, escreveu.

A web, portanto, reagiu: "Como dói ler esses ataques na Key, acompanho ela antes do BBB e sei o quanto não merece nada disso, como fã choro em tá vendo tudo isso. KEY MERECE RESPEITO. JUSTIÇA SEJA FEITA!", publicou uma fã. "Até que enfim, só espero que não demore muito a intimação chegar até eles, porque está de mais essas criaturas atacando", comentou outra.

O Caubói chegou a se pronunciar sobre os ataques e pediu que seus supostos fãs parassem de fazer posts com esse teor. No entanto, as ofensas não pararam e o moço preferiu se afastar do Twitter, desativando sua conta.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho