Patricia Abravanel está no SBT gravando o especial de 60 anos do Programa Silvio Santos nesta terça-feira (30), e recebeu diversos cantores das antigas para uma edição especial do quadro Qual É a Música?. No meio da brincadeira, ela foi surpreendida por uma cusparada do cantor Sílvio Brito.

Na etapa do Leilão de Notas Musicais, o time 2 matou a charada e decifrou a música escondida por trás do enigma. Foi neste momento que Sílvio Brito se empolgou, agarrou o microfone da apresentadora e deu sua resposta. Mas Patrícia sentiu na pele a afobação do convidado.

"Caramba, Sílvio, você cuspiu na minha cara. Sai pra lá", disse ela, rindo da situação inusitada e tirando sarro da entrega de seu convidado durante a brincadeira.

Patrícia Abravanel comanda comemoração de 60 anos do Programa Silvio Santos

No comando da filha de Silvio Santos, o Programa Silvio Santos especial de 60 anos, Patrícia Abravanel contou mais detalhes sobre a falta de seu pai neste momento de comemoração.

De acordo com a apresentadora, seu pai ficou sabendo da atração rememorativa, mas mesmo assim não fez nada. "Eu deixei bem claro que era eu aqui. Porque, imagina, se eu chamo e ele fala que não vai fazer nada disso. Foi uma coisa que a gente fez, ele soube e não falou nada", disse.

Ana Risadinha retonar ao Programa Silvio Santos após 5 anos

Ana Luiza, mais conhecida como Ana Rizadinha, ganhou fama em 2015 quando participou da prova Segredo Musical do programa. Sua risada tornou-se um grande meme e é conhecida até os dias atuais.

Na época, o próprio Silvio se surpreendeu com a menina gargalhando de maneira descontrolado, e deu a ela a quantia de R$ 50. Além disso, ela retornou ao programa algumas vezes mas desde 2018 não participava das gravações.

O especial de 60 anos do Programa Silvio Santos será exibido neste domingo (4), no SBT.