Divulgação CNN Esportes S/A é o novo programa esportivo do canal

No próximo domingo (4), às 20h45, estreia o CNN Esportes S/A, nova atração da CNN Brasil que lança a marca de esportes do canal. O programa será comandado pelo jornalista João Vitor Xavier, que abordará os negócios do mundo do futebol.

Entre os convidados de cada episódio, estarão empresários, lideranças e personalidades para discutir sobre o mercado que movimenta bilhões de reais no Brasil, e é um dos mais lucrativos do mundo.

Na programação, os convidados e o apresentador conversarão mais sobre negócios, reportagens, gestão esportiva, cases de sucesso, estratégias e investimentos de clubes, marketing de produtos e marcas, transferência dos times e muito mais.

"É um talk-show sobre esporte, sobre futebol, sobre negócios. Os negócios no mundo do futebol estão crescendo muito e vão crescer muito mais", disse o apresentador.

A primeira edição contará com uma entrevista exclusiva com Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A empresária e dona da Crefisa e FAM, começou a patrocinar o time em 2015, e com seu marido uniram o amor pelo time e os negócios.

"A Leila é um fenômeno. Super vitoriosa. É uma mulher muito poderosa em um ambiente muito masculino. Queremos mostrar o grande trabalho que o Palmeiras, hoje é o time mais vencedor do Brasil, está fazendo. Começamos com o pé direito", afirmou o jornalista

*Texto de Júlia Wasko

