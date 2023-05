Divulgação Feira de arte estreia segunda edição no Pavilhão Pacaembu

A Feira de arte Arpa inaugura sua segunda edição em 2023 entre os dias 31 de maio e 4 de junho, no Pavilhão Pacaembu, em São Paulo. Com uma estimativa de mais de 10 mil pessoas, o local contará com diversas galerias, colecionadores de arte e expositores que comercializarão seus produtos.



Os interessados devem se dirigir ao Complexo Pacaembu, na entrada da Praça Charles Miller. O evento acontece de quarta-feira a sábado das 13h às 20h30, e de domingo das 11h às 18h.

A ideia do evento é reunir um time renomado de curadoria para propor uma experiência aprofundada e próxima ao público. "Nós criamos uma atmosfera que possibilita ao público ter mais tempo para conversar com os expositores e também digerirem visualmente o conteúdo da feira. Apontada como uma característica positiva da ArPa, orientamos os galeristas a pensar seus estandes como projetos especiais, muitas vezes até com curadorias próprias", contou Camilla Barella, gestora cultural da VIVA Projects e colaboradora da Frieze desde 2017.

Entre os tantos projetos, destacam-se alguns especiais já anunciados, como Gustavo Rebello Arte com estande do artista Ivan Serpa, Mendes Wood DM propõe um diálogo entre as obras do artista sueco Runo Lagomarsino e da artista capixaba Castiel Vitorino Brasileiro e Isla Flotante apresenta o artista Valentin Demarco.

Além disso, a ArPa reforçou o aumento de 50% de galerias internacionais no evento, com Argentina, México e Uruguai, reforçando o intercâmbio com a cena artística latinoamericana.

A convenção será divida em diferentes setores. No Setor Principal, participam galerias brasileiras com perfis diversos e de diferentes regiões do Brasil. São elas: Almeida & Dale Galeria de Arte, Andrea Rehder Arte Contemporânea, casa triângulo, Casanova Arte, Cassia Bomeny Galeria, Galeria Cavalo, Galleria Continua, Dan Galeria, Galeria Estação, Fólio, Gomide & Co, Gustavo Rebello Arte, Galeria Inox, Isla Flotante, Galeria Karla Osorio, Kubik Gallery, Galeria Leme, Lima Galeria, Luciana Brito Galeria, Galeria Lume, Galeria MaPa, Galeria Marília Razuk, Mendes Wood DM, Galeria Mercedes Viegas, Millan, Mitre Galeria, Galeria Murilo Castro, OÁ Galeria, OMA Galeria, Piero Atchugarry, Pinakotheke Cultural, Quadra, Galeria Raquel Arnaud, Ricardo Von Brusky, Rodrigo Ratton Galeria, Simões de Assis, Galeria Ybakatu e Zipper Galeria.

No Setor UNI, o curador José Esparza Chong Cuy selecionou um recorte de galerias denominado Mensagens com projetos em exposição solo. Os artistas e galerias confirmadas são: Campeche (Jou Morales), Fortes D'Aloia & Gabriel (Cristiano Lenhardt), Galatea (Beatrice Arraes), Galeria Sendrós (Andrés Piña), GDA (Maíra Dietrich), HOA (Marian Rocha), Marli Matsumoto Arte Contemporânea (Juan Casemiro) e Sé Galeria (Michel Zózimo).

Já o Setor Satélite, realizado por Diego Matos, estarão vídeos que propõem uma imersão para o público. O local contará com vídeos de Anna Bella Geiger, da Galeria Murilo Castro; Carlos Nader, da Galeria Lume; Maya Watanabe, da Tegenboschvanvreden; Rosa Luz, da Central Galeria, Salomé Lamas, da Galeria Miguel Nabinho; Teresa Margolles, da Mor Charpentier; e Mario García Torres, da Galeria Luisa Strina / Jan Mot; Ana Vaz, Frederico Morais e Janaína Wagner.

Por fim, a Sala MOS, curada por Carla Zaccagnini, será voltada a conversas e debates abertos ao público da Feira, com artistas, curadores, restauradores e profissionais.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko