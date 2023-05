Divulgação Luciana Valerio é a nova diretora comercial do SBT









O SBT, uma das principais emissoras de televisão do país anunciou que Luciana Valerio será sua nova diretora comercial. Com mais de 20 anos de dedicação no segmento televisivo, a contratação da profissional pressupõe fortalecer parcerias, conquistar anunciantes e contribuir para o crescimento da emissora.





Há quase três anos na emissora de Silvio Santos, Luciana conquistou a confiança da direção do SBT com suas habilidades estratégicas. Antes, a profissional passou 10 anos na Sony Entertainment Television, onde desempenhou o papel como vice-presidente da área comercial, durante os últimos quatro anos.

“Sinto-me extremamente motivada e determinada para essa jornada à frente da direção comercial. Embora essa posição traga consigo uma grande responsabilidade, vejo isso como uma oportunidade de contribuir para o crescimento e sucesso do SBT.”, disse.

E completou: “Estou empolgada com a possibilidade de desenvolver estratégias inovadoras, fortalecer parcerias e conquistar novos anunciantes. Com o suporte de uma equipe talentosa e comprometida, estou certa de que podemos elevar o SBT a novos patamares no mercado publicitário”, celebra Valerio, que terá sob o seu comando, os gerentes comerciais Giancarlo Paladino, Marcos Kotait e Dante Stoliar.

A direção do SBT, bem como todos os colegas de trabalho, desejam todo o sucesso para Luciana Valerio e sua equipe nesse novo desafio. A expectativa é que sua experiência e conhecimento contribuam para espera fortalecer a posição do SBT no mercado televisivo, buscando novas oportunidades de negócios e mantendo a relevância do canal no cenário publicitário.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho