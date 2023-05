Divulgação Ex-apresentador do Canal Shoptime criticou falta de modernização da empresa

Ciro Bottini contou com exclusividade à coluna detalhes de sua saída do Canal Shoptime, após mais de 25 anos trabalhando como principal apresentador da rede. De acordo com o locutor, o modelo de negócio não se atualizou e sua decisão de romper com o canal televisivo já era esperado.



Nos anos 1990, Ciro Bottini ficou conhecido nacionalmente como um dos maiores vendedores da televisão, por seus trabalhos no Canal Shoptime. O canal foi o primeiro voltado à vendas da TV paga no Brasil, e alcançou números inestimáveis até seu fim, em 1° de junho de 2023.

Entretanto, mudanças na programação aconteceram desde 2020, quando o locutor comunicou sua saída do canal. Sendo um dos mais conhecidos no ramo, e o pioneiro em canais de venda, Ciro passou parte de sua vida dedicando-se somente ao canal televisivo.

Sobre o impacto financeiro em sua vida após comunicar sua saída do Canal Shoptime há três anos, o apresentador reforçou que foi um comum acordo romperem o contrato, entendendo que aquele ciclo já havia se encerrado.



"Em comum acordo, nós rompemos o contrato porque eu entendi naquele momento, nesse ciclo, naquela atividade e naquela empresa já tinha acabado, estava todo mundo feliz. Tchau", disse.

Ainda assim, Ciro desabafou que recebeu a notícia com tristeza, embora já fosse muito esperado por diversos motivos. "A empresa não conseguiu atualizar a linguagem, não conseguiu rejuvenescer a audiência. O Shoptime se tornou um canal assistido por senhores e senhoras", falou.

Reprodução/Shoptimeci Apresentador do Canal Shoptime em 2002

Segundo o palestrante, não era ruim que o público tivesse mudado, mas isso acabava limitando seus passos na empresa. "A intenção seria expandir, ampliar a audiência e as possibilidades de faturamento que não vinha acontecendo com a empresa porque não conseguiu fazer a transição para o digital", confessou.

Além disso, Ciro reforçou que outro ponto determinante para o fim do canal foi o colapso da empresa Americanas, dona da marca Shoptime, que em janeiro anunciou um rombo gigantesco e está em recuperação judicial, tendo que fazer cortes no orçamento.

"Então eles optaram por cortar a transmissão do Shoptime na TV. Digo de novo muito esperado para mim. Triste, porém já era claro que iria acontecer, só faltava saber quando", completou.

Por fim, o apresentou falou sobre o orgulho que sente por ter trabalhado lá, onde pode se desenvolver e criar seu nome, imagem e marca pessoal. "Eu sou um dos fundadores. Eu tive lá desde o primeiro dia do nascimento. Não eu só evidentemente, mas eu e toda equipe, nós fundamos. Nós criamos aquilo. No dia a dia? É tentando, errando, é mudando, mudando, acertando e todo mundo muito em harmonia. Conectado no mesmo propósito de fazer um negócio diferente. E fizemos então isso, claro que me traz um orgulho gigante", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko