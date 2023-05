Reprodução/RecordTV A Grande Conquista: Erick protagoniza momento nojento com Thiago Servo e revolta a web





Depois da biomédica Paula Freitas enojar o público ao roer as unhas do próprio pé no BBB 23, na madrugada dessa terça-feira (30), em A Grande Conquista, o jornalista Erick Ricarte replicou o hábito nojento no cantor Thiago Servo.





As câmeras do reality mostraram o momento em que os dois conversavam com a ex-BBB Gyselle Soares e o repórter Bruno Tálamo na sala da casa, quando o ex-venenoso da Record decide roer a unha do dedão do pé do cantor, que não se abalou com o ato. A atitude surpreendente do jornalista e a falta de reação do artista gerou um grande alvoroço nas redes sociais.

"Não sei quem é pior, o Thiago que não fez nada ou o Erick que roeu a unha do pé de outra pessoa", se revoltou um internauta. Outro foi além e escreveu: "Isso tudo é fome? Meu Deus, que nojento isso". Por fim, outro telespectador ainda pediu que o diretor Rodrigo Carelli fizesse alguma coisa. "O Carelli precisa dar punição para eles por falta de higiene", disparou. Confira:

Erick roendo a unha do pé do Thiago Servo 🤮 #AGrandeConquista pic.twitter.com/RtblniJ4At — Central Reality (@centralreality) May 30, 2023





Saúde pública

Ainda neste ano no BBB (Globo), no meio de uma conversa com Amanda na casa, a biomédica Paula chamou a atenção até dos órgãos de saúde ao puxar o pé para perto da boca e morder uma unha – a moça depois justificou que estava "tirando um courinho". A atitude passou despercebida pelo elenco, mas enojou os internautas.

O mesmo se repetiu na atração da Record. Além do ato nojento chocar o público, a modelo Faby Monarca também gerou um certo rebuliço nas redes sociais ao se desentender com outros confinados. "Eu quebro essa casa inteira", ao se referir sobre suposta traição de Thiago Servo em suas atitudes.



