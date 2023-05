Reprodução/Grosby Group Atriz joga prêmio na cabeça de diretora em Cannes

No último sábado (27), no Festival de Cinema de Cannes, a atriz americana Jane Fonda jogou um prêmio na cabeça da cineasta Justine Triet. Após Justine fazer um discurso e sair do palco sem pegar o pergaminho que tinha ganhado, Jane a chamou mas ao não ser escutada decidiu arremessar o prêmio na direção da cineasta, e acabou acertando sua cabeça.

Enquanto Jane apresentava o prêmio do evento, ela chamou a cineasta premiada com o Palma de Ouro, mais conhecido como o prêmio de melhor filme. Justine foi premiada por sua direção em Anatomie d'une Chute.

Nas redes sociais, os internautas demonstraram sua insatisfação com a atitude da atriz, ainda mais em um evento tão importante. "Uma maluca total, essa Jane Fonda", disse um dos usuários. "Jogar o prêmio na Justine Triet demonstra o grau de 'elegância e boas maneiras' dessa pseudo grande dama!", afirmou outro.

Já os fãs de Jane tentaram explicar que a situação não passava de uma brincadeira. "Mas vocês não entenderam nada. O fato de ela jogar o pergaminho foi humorístico. Ela correu depois, foi buscar [o prêmio] para dá-lo a [Triet] e voltou com ela pelo braço para cumprimentar o público", relatou.

Merci à Jane Fonda qui lance dans le dos de Justine Triet, son prix oublié sur le pupitre après son discours politisée.



pic.twitter.com/3Pf79L4lEw — Seb ! 🇪🇺 🇫🇷 🇧🇪 🇳🇱 🇺🇦 (@seb_a_volonte) May 27, 2023

*Texto de Júlia Wasko

