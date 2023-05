Daniel (Johnny Massaro)

De acordo com a sinopse entregue por Walcyr Carrasco, Daniel não terminará Terra e Paixão com vida. Mas como tudo pode acontecer no universo fantástico do autor, não duvide se algo mudar no meio do caminho. Até porque a química do personagem com a mocinha Aline (Bárbara Reis) tem sido muito celebrada pelo público que acompanha a trama.