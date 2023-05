Reprodução Daniel Adjuto foi entrevistado pelo podcast Não é Nada Pessoal





Ex-âncora da CNN Brasil, Daniel Adjuto passou por uma situação inusitada após viralizar com um "close indiscreto" nas redes sociais. Em 2021, o repórter chamou a atenção dos espectadores com um volume protuberante na região da virilha durante um programa do canal de notícias e, por isso, foi procurado até por jornalistas do Japão.





"Teve até teve pedido de entrevista do Japão", contou. "Para falar de viralizar, porque virou meme lá, nos Estados Unidos, Canadá. Quando eu comecei a receber outros pedidos... Mas não, foi de boa", relembrou o âncora, em entrevista ao podcast Não é Nada Pessoal.





Visivelmente constrangido, Daniel afirmou que não foi impactado de forma negativa pela situação curiosa. "Foi tranquilo. O povo na equipe... virou piada", acrescentou, sobre a repercussão interna na CNN Brasil.

O repórter também disse que, por conta do assédio, recebe fotos de fãs no Instagram todos os dias. "De homem, mulher, de tudo", falou. No entanto, também tem gente que é mais insistente ao ponto de oferecer dinheiro para uma interação mais quente com o jornalista. "Ofereceram 30 mil reais por foto do meu pé", disse ele, que revelou que não topou a empreitada por ser "careta demais".

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim