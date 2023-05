Reprodução/SBT Dudu Camargo não entrou no pacote do Primeiro Impacto na nova vinheta do SBT





O SBT lançou uma campanha ousada neste fim de semana: irá tocar um sino todas as vezes em que atingir a liderança no Ibope. Na nova vinheta, apresentada em sua programação, aparecem todos os apresentadores de seu elenco nacional. Exceto um: Dudu Camargo, que atualmente está de férias e enfrenta pela terceira vez uma encomenda de demissão por parte de seus superiores.







No vídeo, é exibida uma rápida imagem dos apresentadores do Primeiro Impacto lado a lado. Estão no VT os titulares Marcão do Povo e Darlisson Dutra, juntamente com Felipe Malta, que veio de Brasília a São Paulo para ocupar a vaga do pupilo de Silvio Santos em suas longas férias, impostas pelo departamento de RH --já que o apresentador não queria sair de cena.

A campanha do SBT é ousada: pede ao público para ajudar a emissora a atingir a liderança para que seus apresentadores toquem um sino ao vivo, indicando que estão no topo da briga pela audiência. Nas redes sociais já surgiram algumas piadas, já que os índices andam muito capengas nos últimos tempos.

Mas voltando ao caso de Dudu, a coluna antecipou aqui, há exatamente um mês, que o apresentador está na mira do RH após a direção de Jornalismo pedir pela terceira vez sua demissão, alegando uma série de fatores, que vão desde falta de comprometimento com o trabalho até insubordinação.

Até hoje, a demissão de Dudu nunca foi consumada por conta do próprio Silvio Santos, que barrou todos os pedidos da direção e fez o Jornalismo engolir a seco a permanência do rapaz --que sempre faz apelos ao dono da emissora quando percebe que está na corda bamba ou próximo de renovar seu contrato.

Reprodução/Youtube Dudu Camargo está de férias do SBT e sua demissão volta a ser articulada pela chefia do Jornalismo

Um verdadeiro "desquerido"



Ele não participa de reuniões de pauta, não colabora com a condução de nenhuma apuração e tampouco traz ideias de reportagens, séries ou produções exclusivas para o Primeiro Impacto. Dudu apenas entra no estúdio, lê as chamadas das notícias que são colocadas no teleprompter, faz uns gracejos no ar e desaparece da emissora no minuto seguinte à passagem de bastão para Darlisson Dutra.

Pesa contra ele também o fato de não haver uma pessoa sequer dentro do Jornalismo que goste de trabalhar ao seu lado. Dudu não é querido por ninguém em seu departamento, tem uma rixa de longa data com Marcão do Povo e coleciona desafetos dentro do SBT. Nunca é convidado para nenhum happy hour, para almoçar com a equipe ou para eventos externos de confraternização entre os funcionários.

Dudu Camargo ficará em torno de 60 dias afastado do Primeiro Impacto por conta de suas férias acumuladas. O RH impôs a ele a obrigação de cumprir o período de descanso fora da emissora, por conta da legislação trabalhista. Há algumas semanas ele vem sendo substituído por Felipe Malta, âncora de Brasília, que tem entregado índices iguais e até melhores que o titular.

Com sua ausência da emissora, a direção tem aproveitado para articular novamente sua saída, já que seu contrato está em vias de chegar ao fim. Outro fator que tem encorajado os chefes de Dudu a insistirem em sua saída é a ausência de Silvio Santos no SBT.

Como o apresentador sempre aproveitou seu acesso ao patrão para apelar pela renovação do acordo, mesmo causando inúmeros problemas nos bastidores, a não ida de Silvio à emissora pode colaborar para os planos do Jornalismo em retirá-lo do Primeiro Impacto em definitivo.