Reprodução/Instagram Adriane Galisteu e Lucas Selfie com os finalistas de A Fazenda 14





Este texto é para você, subcelebridade interessada em fazer parte do elenco de A Fazenda 15: corra contra o tempo, porque nesta semana a Record inicia as conversas com agentes e empresários que já enviaram seus materiais aos responsáveis pela seleção de casting dos realities da emissora. As primeiras reuniões já foram marcadas e há uma lista enorme de gente desesperada por uma vaga.





Agora, essa parte é para você, caro leitor: reparou que nos últimos dias fomos agraciados escândalos de várias subcelebridades? Flagras na praia, formação de casal, "traição", barracos virtuais e afins? Tudo isso é tática para mostrar à Record de seus potenciais midiáticos e convencer a emissora de que são bons nomes para o elenco de seu principal reality show.

A coluna apurou que alguns nomes já estão no radar da Record desde o ano passado. Gente que foi entrevistada para A Fazenda 14, e que acabou ficando fora por conta da semelhança de perfil com outros participantes, foi chamada para uma nova rodada de conversas.

Mas neste ano a situação será um pouco mais delicada para os aspirantes à batalha pelo prêmio de R$ 1,5 milhão: pessoas que se destacaram na etapa da Vila de A Grande Conquista e ficaram de fora na reta final rumo à Mansão estão no radar da equipe de Rodrigo Carelli. Alguns já saíram de lá com conversas engatilhadas com a produção.

O que eu posso cravar com toda a certeza para vocês: até agora não há NENHUM contrato assinado com participantes de A Fazenda 15. Já começaram a ventilar nomes em perfis de fofocas nas redes sociais, mas por enquanto trata-se apenas de um convite para reuniões. Até chegar às assinaturas de contratos, há uma sequência de etapas a serem superadas.

Os recrutadores de elenco já estão analisando os materiais dos interessados há alguns meses. E as primeiras reuniões irão servir como uma "entrevista de emprego". Passada esta etapa, haverá conversas sobre cachês, regras, condições particulares, exames médico, toxicológico e psicológico, avaliação de antecedentes criminais... Enfim, uma série de burocracias.



E todas estas etapas funcionam em esquema de filtros e processos de eliminação. Muitos dos candidatos vão caindo ao longo do percurso. Os contratos costumam ser assinados um mês antes do início do reality show.



O que se pode dizer, por enquanto, são os nomes que estão no radar da Record. Mas contrato assinado mesmo, não há nenhum. Portanto, as subcelebridades ainda têm tempo (curto, mas ainda têm) para convencer a equipe de Carelli para conquistar uma vaga em A Fazenda 15. Boa sorte!