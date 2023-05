Lucas Lucco

Ainda neste mês, Lucas Lucco marcou presença no Encontro disse algumas coisas ao longo do programa que foram apontadas como indiretas para Patrícia Poeta, e inclusive criaram o maior climão no momento. Logo quando entrou na programação, o cantor estava nitidamente desanimado e já disparou uma frase. “Bom dia, pessoal, tudo bem? Cantar um pouco para espantar esse sentimento ruim que veio com essas primeiras notícias do dia, né? Dá um aperto no coração, mas a gente vai cantar para poder começar o dia bem melhor, se Deus quiser”, disse.