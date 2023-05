O último episódio Felina é um anagrama?

Após 15 anos, ainda muito se questiona sobre as teorias e curiosidades escondidas de Breaking Bad. Uma delas, definitivamente, é Felina, que se refere ao título do último episódio do drama. Na internet, várias pessoas especulam que o termo é um anagrama de tabela periódica, mas Vince confirmou que a palavra vem da canção "El Paso", de Marty Robbins. Quando Walter vasculha o porta-luvas do carro que roubou, no início do episódio, ele encontra uma fita k7 e joga no banco ao lado. A câmera focou bem na capa do álbum de Marty Robbins. Quando ele encontra as chaves e vai embora, a música "El Paso" começa a tocar.