João Guilherme Silva não tem a menor chance de continuar sua carreira como apresentador na Band após a saída repentina de Faustão no canal e também terá seu contrato encerrado nas próximas semanas. Em 18 de maio, o comunicador entrou em acordo com a direção da empresa para encurtar sua parceria que tinha validade até 2026. Por isso, desde esta semana, Faustão na Band é tocado pelo filho do veterano e a jornalista Anne Lotterman.





Fontes contaram à coluna que a estratégia de Faustão de "empurrar" João Guilherme para o público não surtirá efeito após sua saída. A avaliação interna da perfomance do jovem de 19 anos é que ele não tem carisma e muito menos apelo comercial --que é algo imprescindível entre os titulares da Band.

Outro fato que pesa sobre o rapaz é que ele ainda é extremamente cru frente às câmeras. Antes da exibição de Faustão na Band, João Guilherme nunca tinha tido outra experiência como apresentador. O que ele acumula apenas são trabalhos universitários, o que reforça a ideia de que ele ainda é bastante inexperiente para a função.

Procurada pela reportagem, a Band não respondeu aos questionamentos da coluna acerca da continuidade de João Guilherme no elenco do canal.

Faustão pensou em estratégia para "vender" João Guilherme

Assim que Faustão foi para a Band, seu filho ganhou mais destaque e participou de outros programas da emissora, e indo a vários programas de rádio e também da TV para falar sobre sua "carreira".

Isso fez com que parecesse que o mesmo tem experiência e conhecimento da área, ainda mais por ter feito trabalhos escolares relacionados com a comunicação.

O que dizem é que ele foi aos programas para vender a ideia de que não é uma pessoa inexperiente no ramo, e que tinha, na verdade, uma grande bagagem.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.