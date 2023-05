Divulgação Samuel de Assis nega boatos sobre ser sapiossexual

















Samuel de Assis vive o personagem Ben na novela Vai na Fé da Globo, mas lida com as especulações sobre sua vida pessoal, inclusive, a respeito de sua sexualidade. Discreto, o ator de 41 anos atiça a curiosidade dos fãs para saber seu status amoroso, tanto que o artista teve que vir a público desmentir rumores de que havia se declarado sapiossexual: "Isso é uma mentira absurda que lançaram. Eu não sei nem o que significa isso, na verdade", exclamou.





E prosseguiu. "Não sei como isso foi lançado. O que me perguntaram uma vez foi o que a pessoa precisa ter para me atrair, e eu disse que a pessoa precisa saber de si. Se for uma pessoa que está em tratamento psicológico, ela já está com meio caminho andado para me conquistar. Acho que é isso. Foi só isso que falei, mas não sei o que isso tem a ver com sapiossexual. Não sei nem o que é isso", disse Samuel em entrevista à revista Quem.

Mas o que é uma pessoa Sapiossexual? Esta sexualidade diz respeito a quem se sente atraído só por aqueles que têm um nível intelectual elevado. Famosos como a ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves, a cantora Simaria Mendes e a apresentadora Bela Gil já se declararam sapiossexuais.

Samuel também falou sobre o estrondoso sucesso de Vai na Fé, trama da faixa das sete na emissora dos Marinho. Com um elenco negro numeroso, o artista destaca a representatividade na TV.

“Para mim, é muito especial ver três gerações de atores negros no mesmo produto, contando histórias e fazendo história para o país. Estamos vivendo um marco. Vai na Fé, com certeza, é um antes e depois da história da televisão e não tem como mais voltar atrás. Isso é resultado de uma representatividade absurda que nós nunca tivemos, tanto de pretos na frente, como por trás das câmeras.”, declarou.

E completou. "Que delícia de momento necessário estou vivendo. A linguagem usada na novela é muito acessível. Acho que a gente estava sedento de ver a nossa história verdadeira sendo contada, de uma forma honesta, sem fetiche, violência, sem muito estardalhaço. Vai na Fé tem esse ponto de representatividade enorme, de uma maneira leve e espontânea", disse.



Samuel acrescenta que a afinidade do elenco faz toda a diferença. "Essa boa relação influencia muito no resultado. Acho que esse é um fator importantíssimo. A gente se ama muito, se perturba muito, se admira muito. A consequência de toda essa união e afinidade é mostrada no resultado final. O resultado disso tudo está também na audiência e carinho do público", ressaltou.

