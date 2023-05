Divulgação Pedro HMC desiste do canal no Youtube Põe Na Roda













Com capturas de tela expondo comentários de ódio dos internautas no YouTube, Pedro HMC revelou nesta sexta-feira (26) que decidiu desistir do trabalho com a internet e resolveu acabar com o canal Põe Na Roda. Com humor, o influencer realizava várias entrevistas e debates pautados, sobretudo, em relação à comunidade LGBTQIAPN+.





"Agradeço o apoio de quem me acompanhou até aqui. Aos críticos, em especial haters (que não querem criticar para construir nem ajudar, só detonar e se deleitam com seu fracasso) vocês estavam certos e certamente há pessoas bem melhores e infalíveis para fazer este trabalho", escreveu em publicação no Instagram.









E prosseguiu. "Eu tô exausto. E não, não quero voltar a fazer o mesmo que já fiz. Chegou. E ok. Tem coisas na vida que dão certo e coisas que não. Paciência", desabafou.

"Preciso priorizar minha saúde mental e, como já desconfiava desde quando ainda pensava se voltaria pra internet, não posso continuar em um meio tóxico e que em um acerto há algum incentivo e em algum erro ou quando você está aprendendo – e claramente se esforçando e evoluindo em algo – uma avalanche de gente que não só critica como detona e ofende. Até pelos gatilhos graves em minha vivência isso detona", finalizou. Confira a publicação:







Em resposta ao anúncio, Pedro tem recebido inúmeros comentários pedindo para que o escritor não desista. As falas de apoio parecem evidenciar a falta que o trabalho do influencer fará na internet. Famosos na plataforma de vídeo como a drag queen Rita Von Hunty, ou como a atriz Fernanda Lima não hesitaram em prestar suporte ao amigo.

Com cerca de 8 anos de existência, o canal de Pedro contava com mais de 1 milhão de inscritos. O youtuber, que anteriormente havia se afastado por um ano da internet, comemorou em fevereiro deste ano o retorno à plataforma de vídeos com novos quadros, e acrescentou mais uma novidade: o podcast Põe Na Roda Caxt, a fim de promover debates e representatividade para a comunidade LGBTQIAPN+.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho