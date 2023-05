Reprodução/Instagram Alex Gallete está no elenco da nova temporada do De Férias com o Ex





Após sua passagem meteórica por A Fazenda 14, Alex Gallete acaba de fechar contrato com a MTV e está no elenco da nova temporada do De Férias com o Ex. Novamente, o reality de pegação será filmado no Caribe da Colômbia, e outros famosos estão acertando os últimos detalhes para serem anunciados pelo canal.







A coluna já havia antecipado, em abril, que a MTV estava em busca de nomes famosos para compor o elenco de seu reality de pegação e chegou a oferecer um cachê maior que o do BBB 23 para atrair bons nomes.

As conversas começaram com uma proposta de R$ 30 mil (valor igual ao pago pela Globo aos integrantes do Camarote), mas o canal se dispôs a abrir a carteira para ter nomes mais midiáticos em seu elenco. Algumas negociações ainda estão travadas, mas devem ser concluídas já na próxima semana.





É importante frisar que a MTV, ao contrário da Globo, não segue uma "tabela" de cachês, e sempre negocia valores diferentes de acordo com o potencial de cada participante famoso. Os integrantes anônimos costumam ganhar um valor beeeeem inferior por suas participações, mas acabam lucrando valores maiores por conta das publicidades que conquistam graças à exposição no programa.

Pegação garantida

As gravações estão previstas para acontecer entre junho e julho deste ano, novamente no Caribe colombiano. A ideia é ter um time de famosos para abrir o jogo da pegação, assim como ocorreu no ano passado, e ir apresentando figuras anônimas e outras personalidades conhecidas que já tiveram relacionamentos com o elenco titular.

Com isso, a nova temporada do De Férias com o Ex estreará na MTV e no Paramount+ somente em setembro. A quantidade de episódios não deverá fugir à regra, tendo entre 10 e 12 capítulos.

Na última edição, a MTV conseguiu atrair nomes conhecidos do grande público e conseguiu reunir duas figuras que jamais imaginamos dentro do reality: MC Mirella e Lumena Aleluia, que deram seus nomes no quesito pegação, sem se intimidar com as câmeras do reality show.