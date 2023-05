Reprodução/Instagram Marido de Anile Wirley se pronunciou após ser acusado de debochar de colega de confinamento da ex-BBB

Após publicar um vídeo rindo do Festival de Cannes e internautas apontarem que seria uma indireta para Domitila Barros, uma das premiadas no evento, Igor Rickli e Aline Wirley se pronunciaram nos Stories do Instagram. De acordo com o casal, o vídeo era somente uma piada entre eles.



Na publicação, sua esposa está ao seu lado enquanto Igor explica o vídeo que publicaram. "Eu, ontem, diz um vídeo, que me fez repensar o quanto a internet pode ser um lugar perigoso. Justamente, por isso, eu quero esclarecer para não virar um canal de ódio a nossa rede", justificou.

"Na verdade, a gente fez uma brincadeira, eu fiz uma brincadeira com a Aline pelo fato da gente estar ali, de pijama, com a cara amassada, acordando. Vendo todo mundo lá lindo, maravilhoso, em Cannes brilhando, que é um lugar que a gente quer muito estar e é muito importante para todo mundo da classe artística", disse.

O ator ressaltou que foi uma brincadeira entre eles e pediu que tenham cuidado para não alimentarem essa corrente de ódio que já existe. "Quero que todo mundo brilhe muito, tenha muito sucesso, seja muito feliz", completou.

Na legenda, Igor ainda deixou uma mensagem aos seguidores. "A internet pode ser um lugar, de fato, perigoso e nocivo. Por isso, é importante estarmos todos atentos pra que não sejamos canais de 'hate' ou informações distorcidas. Daqui do nosso lado, na nossa escola, não compactuamos com maldade, desonestidade, mentira e, principalmente, ódi0! A gente luta há anos pra construir uma comunicação limpa, saudável e sincera, que agregue muito mais do que separe", escreveu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.