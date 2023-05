Reprodução/Instagram Ana Vilela, dona do hit Trem Bala, está na plataforma de conteúdos adultos OnlyFans













Nessa quarta-feira (24) mais uma famosa anunciou sua entrada no OnlyFans: Ana Vilela, do sucesso Trem Bala, de 2017, compartilhou nas redes sociais que está na plataforma de conteúdos adultos. Inclusive, a publicação dá um spoiler sobre o que os assinantes devem aguardar dos conteúdos postados pela artista.







"E vamos de gorda e lésbica no OnlyFans também, f*dase a vida é trem bala parceiro", escreveu em seu Twitter, acompanhada de um registro seu posando de lingerie.

E vamos de gorda e lésbica no onlyfans também fodase a vida é trem bala parceiro pic.twitter.com/SZNnj5oJGt — Ana Vilela (@anavilela) May 24, 2023





Em seu perfil no Onlyfans, por enquanto, ainda não há nada publicado. No entanto, na bio, o assinante encontra a seguinte provocação da cantora: "Você vai pagar pra ver?", insinua.

A reação dos seguidores sobre a novidade é a mais diversa. Na publicação feita no Instagram e no Twitter você pode encontrar muitos seguidores surpresos. Alguns exclamam a notícia com comentários elogiosos e emojis de foguinho, já outros, parecem estar confusos com a nova fase de Ana: "Esse foi o post mais aleatório que eu vi hoje", confessou uma internauta.





Não é à toa que a plataforma vem crescendo justamente pela entrada de vários artistas. Desde 2021 celebridades como Anitta, Regina Volpato, Marlon Schuck e Rita Cadillac têm fomentado seus conteúdos sensuais na plataforma.

O valor que cada pessoa recebe no OnlyFans depende do valor da assinatura. No momento em que criam as contas, o próprio famoso decide quanto será as publicações e o tipo de assinatura que irá aceitar.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho