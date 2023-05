Reprodução Apresentadora mostrou como os outros não devem tratar seus convidados

O chef de cozinha Esdras de Lúcia passou por maus bocados na última terça-feira (23) ao participar do programa Vida Melhor, apresentador por Claudia Tenório. Entretanto, hoje foi recepcionado com muito carinho pela Regina Volpato ao comparecer no Mulheres, na TV Gazeta.

Nesta quinta-feira, o chef participou da atração ao lado de Regina Volpato, e ficou nítido o acolhimento que o mesmo sentiu. Não é uma surpresa, vindo de uma apresentadora que sempre despejou sensibilidade, elegância e carinho com seus convidados.

Ainda assim, os telespectadores elogiaram a forma com que a dupla levou o assunto sobre os últimos acontecimentos. Com a permissão de Esdras, foi exibido um vídeo de Claudia Tenório se desculpando com o profissional.

"Oi, boa tarde a todos, Regina, Leão, ao Esdras e a todos os telespectadores. Inevitavelmente, eu tô muito machucada com toda essa situação. Eu já pedi desculpas ao Esdras em quatro situações. Eu pedi desculpas pra ele no mesmo dia, eu enviei o vídeo agora pra sua produção, espero que vocês assistam. Mas o que eu mais gostaria e de que todos assistissem ao vídeo na integra. Realmente as coisas fugiram do controle e eu não soube lidar da melhor forma com a situação. A receita, é uma responsabilidade minha de que vá da forma correta, porque as telespectadoras merecem uma receita correta e ela, infelizmente, não estava sendo apresentada dessa forma. Mas eu gostaria mesmo que as pessoas assistissem, eu prefiro, do que falar qualquer coisa aqui, tá bom? Eu reconheço que eu errei, eu fiz o vídeo no mesmo dia, eu liguei para pedir desculpas, eu fiz um vídeo ontem e eu fiz, finalmente, um vídeo hoje. E pra mim essa história acaba aqui, vamos virar a página, porque nós somos comunicadores e temos responsabilidade para influenciar o mundo com coisas boas. Sempre foi minha meta, minha missão de vida e não vai deixar de ser. Eu sei quem eu sou e eu continuo lutando por um mundo melhor e mais justo," disse.

Ainda nesta semana, ao participar do programa da Rede Vida, o chef confessou que se sentiu atacado pela apresentadora enquanto realizavam as gravações. Logo no início, Claudia errou seu nome e ainda completou que era um nome muito diferente, deixando-o claramente desconfortável.



Como se não bastasse, a jornalista criticou a forma com que Esdras estava cozinhando, e exigiu que ele fizesse da maneira que ela queria. "Quem sabe faz ao vivo, né, produção? Vamo? Ajuda o Esdras, pelo amor de Deus!", completou.

O clima pesada não acabou aí, e o chef de cozinha não deixou barato. "Você tá com um pouquinho de pressa", disse. "Eu não tô com pressa nenhuma, eu tô bem tranquila", respondeu Claudia.

Nas redes sociais, o chef reclamou da situação e desabafou com seus seguidores. Me senti muito mal, ela me fez me sentir super desconfortável ao vivo! Não bastasse querer me ensinar a fazer a receita, me interrompeu várias vezes, sem contar o desdém com o público alvo da receita que são os diabéticos... Ela fez parecer que a receita era horrorosa como se fosse fácil ser diabético. Será que se eu fosse branco ela me trataria desse jeito?", ressaltou.

Por outro lado, a apresentadora iniciou o programa no outro dia se defendendo do ocorrido. Ela afirmou estar de coração partido, pois se envolveu em uma situação injusta. Por fim, o chef não deixou barato e rebateu. "Você fazer a linha da vítima, não funciona, você não foi a agredida", falou.

