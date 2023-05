Joel Datena

Mais um nome da casa também entra na lista de possibilidades da emissora dos Saad para o horário nobre de Faustão. Joel Datena é cogitado para assumir o comando da atração, no entanto, o impasse consiste em que ele atualmente ter um programa diário e precisaria ser substituído. No entanto, no caso do filho de Datena não seria tão difícil, já que há bons nomes no Jornalismo capazes de substituí-lo à altura no comando do Bora Brasil.