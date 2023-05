Reprodução/Laura Campanella Cantora estreia como nova boss de reality show nacional









Jojo Todynho acaba de ser confirmada como a nova comandante do Rio Shore, reality show de pegação da MTV e do Paramount+. Ela ocupa a vaga que pertenceu a Rico Melquiades na temporada anterior, e sua função é basicamente colocar todos os solteirões na linha. A nova edição estreia em 15 de junho, às 21h na MTV. .





É importante frisar que Jojo segue contratada pela Globo. Atualmente ela integra o elenco do quadro ABC do Mion, do programa Caldeirão com Mion.

Os episódios serão lançados todas às quintas-feiras e prometem muito fogo com os novos participantes. Já a cantora vem com tudo para colocá-los para trabalhar e mostrar que a vida não é só curtição. "Chega de bossa nova!", disse no vídeo de divulgação.

O elenco da nova temporada é composto por vários nomes conhecidos da família Shore, sendo eles Cristal Felix, Guilherme Evaristo, Juliana Casaes, Maryane Valim, Matheus Novinho e Ricardo Salusse. Para apimentar ainda mais esta edição, conheceremos outros seis novos participantes. São eles: Helena Steigner, Japa, Leo Carvalho, Matheus Miranda, Thiago Hippólito e Triz Valença.

A produção é uma versão nacional de um dos maiores sucessos da MTV, chamado Jersey Shore, que foi lançado em 2009 e acumula fãs até hoje. O sucesso é tanto que possui diversos formados em todo o mundo, como Acapulco Shore (México), Warsaw Shore (Polônia), Gandia Shore (Espanha), Geordie Shore (Reino Unido), Super Shore (Internacional), Floribama Shore (EUA) e Rio Shore (Brasil).

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko