Dani Calabresa revelou em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, que a Globo comprovou o abuso que sofreu de Marcius Melhem. De acordo com a humorista, a emissora investigou, comprovou e resolveu a situação.



A apresentadora contou mais detalhes sobre a acusação de assédio contra o ator, e que hoje está na Justiça. "Tem coisas que a gente só mexe quando não tem mais opção. Não dá pra ir trabalhar chorando. Eu não conseguia passar o crachá na portaria 3 [dos Estúdios Globo], só me via feliz saindo da empresa. Se tornou uma situação insuportável e insustentável", disse.

Quando questionada sobre a denúncia, Dani ressaltou que a princípio pensou em não realizar. "Eu não queria comprar essa briga. Não quero que esse assunto faça parte da minha vida, não queria jamais que isso fosse para a imprensa. Não queria nunca ter que responder isso, ser marcada com o nome de uma pessoa que não faz parte da minha vida, que eu nunca tive nada, que eu nunca fiquei nem sozinha com essa pessoa e tenho agora matérias com o nome, provocação, é um absurdo, é uma loucura, e é difícil", ressaltou.

"A empresa viu que é inadmissível, investigaram, comprovaram, resolveram, graças a Deus", completou. Entretanto, a defesa de Marcius Melhem negou as acusações e afirmou que a humorista mente e tem vingança calculada.

"Segue mentindo agora tentando dizer que a TV Globo demitiu Marcius Melhem por assédio na semana em que vem a público um documento em que a própria Globo diz à Justiça, com todas as letras, que não comprovou assédio nenhum. Dani Calabresa já teve sua série de mentiras exposta há tempos. Vale sempre lembrar que o que ela hoje chama de ‘assédio’, antes era tratado como 'vantagem'", afirmou.

*Texto de Júlia Wasko

