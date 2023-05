Subiu à cabeça?

A ex-BBB venceu a primeira prova do programa e se tornou a dona da Mansão. Com o poder de mandar e desmandar nas rotinas da casa, ela também se sentiu no direito de dizer como as pessoas deveriam agir no programa. Um exemplo disso, foi sua abordagem a Tiago Dionísio, que se incomodou ao ouvir da moça que ele deveria usar mais de seu humor para se expor no confinamento. Outra coisa que não pegou bem foi a ordem que deu aos homens de fazerem xixi sentados ao vaso, em vez de simplesmente pedir que eles higienizem o local após o uso.