A desembargadora Carmen Lúcia da Silva, da 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), determinou a penhora da bilheteria de um show realizado pelo cantor Lobão no último sábado (20). A decisão foi tomada por conta de um processo movido por um escritório de advocacia que cobra o cantor de uma dívida calcula em cerca de R$ 281 mil.

A apresentação aconteceu no Tokio Marine Hall em parceria com a banda Biquíni Cavadão. Vale ressaltar que a penhora atinge somente 30% dos valores a serem recebidos pelo cantor, não afetando a remuneração da banda ou casa de shows. As informações são do colunista Rogério Centile, do UOL.

O processo em questão é movido pelo escritório de advocacia Bichara Advogados, em que cobram o pagamento de serviços realizados em 2014 e 2015. Já o cantor reforça que a empresa foi contratada para atuar em nome do espólio do pai, que faleceu em 2004.

Ainda assim, Lobão questiona os valores cobrados, mas compreende que apenas a perícia pode identificar os trabalhos efetuados e o valor de remuneração que deve a eles.

*Texto de Júlia Wasko

