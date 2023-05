Reprdução/Instagram Tati Minerato teve complicações cirúrgicas após procedimento no bumbum













Conhecida por seu corpo escultural, Tati Minerato teve complicações sérias em 2020 ao se submeter a uma lipoaspiração, que a fez perder uma vaga em A Fazenda 12, na Record. Com a autoestima abalada e o formato físico prejudicado pelo desastre no procedimento, ela foi salva pelo médico Hamilton Couto, que fez a manutenção nas áreas afetadas e ainda melhorou o aspecto inicial.





"Houve uma infecção da cirurgia plástica. E na cirurgia para tratar a infecção sacrificou a estética redonda do bumbum", disse o profissional em entrevista à coluna. "Entendo como uma complicação do procedimento de lipoenxertia. Não vejo como erro médico", enfatizou.

Hamilton Couto virou referência entre as famosas que buscam melhorar o contorno de seus corpos, principalmente a região dos glúteos. Ele aplica um método que ficou conhecido como "harmonização do bumbum", responsável por dar um "up" na região traseira. E no caso de Tati Minerato, ele explicou como reverteu a situação do procedimento anterior.

"Eu fiz a reconstrução do bumbum com biossimetric, um preenchedor permanente. Mantendo toda a textura da pele e com um formato maravilhoso. Ela realizou uma harmonização corporal com foco na região glútea, reconstituindo o volume, o contorno e a projeção do bumbum. O que ela jamais imaginou que ficaria em um formato tão incrível como ficou", afirmou.

Outras famosas já passaram pelas mãos do médico, como as ex-BBBs Vanessa Mesquita, Jaque Khury e Tatiele Poliana, além de Lucena Duarte, que foi eleita Miss Bumbum em 2020. E o procedimento requer investimento. E ele varia de acordo com o perfil de cada paciente.

"Uma harmonização custa em media de R$ 20 a R$ 50 mil, dependendo do caso, pois cada paciente tem uma indicação específica de produto, dependendo do peso, da altura, da largura da bacia, do volume muscular pré-existente e condições de saúde", explicou.

O que é a harmonização de bumbum?

A harmonização do bumbum está para os glúteos assim como a harmonização facial está para a face. Essa é a explicação de Hamilton Couto para o procedimento que tem aderido cada vez mais adeptos. Até a cantora Gretchen se submeteu a ele recentemente.

"É possível tratar a flacidez na região, tratar celulites de forma definitiva, além de conferir volume contorno e projeção. O mais interessante nisso tudo é que o procedimento é realizado no próprio consultório, com anestesia local, sem cortes, sem necessidade de internação hospitalar e com uma taxa mínima de complicações", comentou.

Segundo o médico, na maioria das vezes o paciente encontra-se apto para retomar suas atividades no mesmo dia. No entanto é necessário ter alguns cuidados no pós, como retomar atividades físicas 15 dias após o procedimento e evitar sol no local por 30 dias.