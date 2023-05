Mariana Maiara/ Divulgação TV Globo Luana Xavier critica Amanda Meirelles, vencedora do BBB 23









Luana Xavier decidiu vir a público relatar suas sinceras impressões sobre Amanda Meirelles e evidenciar o fingimento da moça. A ex- BBB se tornou queridinha do público ao fazer uma dança desengonçada e ‘zero TikTok’ nas festas da casa. Tanto que, ao sair do reality, o pedido pela performance estranha ganhou direito a bis dos fãs. Mas o que para eles seria o “jeitinho” da ex-sister, para a atriz, na verdade, não passa de um personagem:





“Vou tomar hate, mas vou falar kkkkkkkk não sigo, mas tenho entrado pra ver… e a vencedora do último BBB nunca mais fez aquela dancinha estranha com a linguinha no canto da boca, mas diziam os fãs que ela era assim naturalmente… que não era personagem”, escreveu em publicação no Twitter.

Vou tomar hate, mas vou falar kkkkkkkk não sigo, mas tenho entrado pra ver… e a vencedora do último BBB nunca mais fez aquela dancinha estranha com a linguinha no canto da boca, mas diziam os fãs que ela era assim naturalmente… que não era personagem 🤭 — Luana Xavier (@Luaxavier) May 23, 2023





E não é só a ex-apresentadora do Saia Justa que notou a conduta falsa de Amanda. Nos comentários do post, internautas confirmam a opinião da moça e complementam com uma avalanche de críticas:



🤣🤣 Luana, eu mandava essa antes dela sair do programa,que nos stories veríamos quem é a verdadeira face da nova campeã do BBB,agora sabemos que sim pode ganhar um programa de 100 dias,sendo um personagem. — Gieaborboletas 🦋🌵🦁☀️ (@gieaborboleta) May 23, 2023









Foi o pior BBB. Ninguém lembra mais. E a campeã... foi só um personagem, certeza! — Sissi 🏳️‍🌈⃤ (@Sissi_Itsme) May 23, 2023









Forçada demais com esse discurso de “não padrão”. Uma médica, branca, loira não padrão… nunca me enganou. — procura-se amigos m@conheires e evangélicos (@FisioRogi) May 23, 2023





O título de vencedora do Big Brother Brasil 23 à Amanda não tem agradado o grande público. Inclusive, os próprios ex-BBB’s de edições anteriores mostraram-se indignados com o favoritismo da ex-sister. Linn da Quebrada do BBB 22, por exemplo, afirmou que a moça ganhou o jogo “sem sair da cama”. E mesmo sem nenhum mérito que evidencie o merecimento da campeã em levar seu próprio prêmio, a doutora ainda tem dado show de estrelismo.





Anteriormente nesta coluna, expomos com exclusividade as recentes condutas de Amanda Meirelles e Larissa Santos, ambas da mesma edição do reality, ignorando a imprensa e fazendo "cara de nojo" para repórteres em diferentes eventos. Os relatos só confirmam a personalidade entojada das ex-participantes que aproveitam os minutos de fama para exibir um mau-caratismo.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho