Reprodução/Instagram Casal reatou casamento após dois dias separados

No último domingo (21), Susana Werner havia anunciado o fim do casamento com Júlio César. Entretanto, o casal que está junto há 21 anos, resolveu dar mais uma chance para o amor. Em seu Instagram, a atriz confirmou a volta e disse que foram precipitados na decisão anterior.



"Obrigada pela força! Fomos precipitados. Nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro. Obrigada perlo carinho. Vocês contribuíram para nossa reflexão. Assim como vim anunciar algo muito triste, venho anunciar que estamos certos de que ainda existe muito amor entre nós e nossa família", publicou.

No último fim de semana, o casal havia anunciado por meio de uma publicação nas redes sociais que seguiriam caminhos diferentes. "Em comum acordo decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família", escreveu.

O casal tem dois filhos, Cauet, de 20 anos, e Giulia, de 17 anos, e foram aclamados pelos internautas ao anunciar que estavam reatando o casamento. Já o goleiro não se pronunciou desde a notícia do término.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko