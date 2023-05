Influência da Sogra

Em Casamento Às Cegas 2, a mãe de Will teve uma grande influência na resposta final do filho. Desde a primeira vez que conheceu Verônica, sua mãe deixou claro seu descontentamento e desaprovação em relação ao casamento. As opiniões da mãe do participante se sobressaíram nos sentimentos do filho, que optou pelo fim da relação.