Divulgação TV Globo/Ivan Terron/Europa Press via Getty Images Fred é criticado na web em publicação prestando soidariedade a caso de racismo contra Vinícius Júnior













Fred Bruno, dono do canal Desimpedidos no Youtube, foi rechaçado na web na noite dessa segunda (23) ao prestar solidariedade ao atacante do Real Madrid, Vinícius Junior, vítima de racismo em uma partida de futebol no domingo (21). Na publicação, o ex-BBB cobra, indignado, satisfação da LaLiga pelo crime que ocorreu no jogo. No entanto, os internautas frisaram a incoerência do moço. Confira:

“Mais um domingo em que o futebol fica em segundo plano e um dos jogadores mais talentosos do futebol mundial é vítima de racismo. Até quando, @LaLiga? É responsabilidade nossa cobrar e lutar pra que cenas como a de hoje não se repitam. Tamo contigo nessa, @vinijr!’’, escreveu na publicação no Twitter.



Mais um domingo em que o futebol fica em segundo plano e um dos jogadores mais talentosos do futebol mundial é vítima de racismo. Até quando, @LaLiga ?



É responsabilidade nossa cobrar e lutar pra que cenas como a de hoje não se repitam. Tamo contigo nessa, @vinijr ! 🤍 https://t.co/KBlrMh43eE — FRED BRUNO 🐏 (@fred_b12) May 21, 2023





















No entanto, em poucos minutos, Fred começou a ser impiedosamente criticado pelos usuários. Inúmeros comentários na publicação resgataram uma série de falas do youtuber que configuram casos de racismo induzidos pelo moço:

“O Williams com essa cara de menino que vendia bala no farol’’, aparece em uma captura de tela, em outra, o internauta expõe uma matéria da revista Capital com as aspas ditas por Fred enquanto ainda estava no BBB na dinâmica Jogo da Discórdia: ‘‘Não aguento mais esse tipo de gente’’, referência a ex-BBB Sarah Aline.





já que vc é tão consciente, repense sobre o silêncio que você e seus amigos adotarem sobre o que aconteceu no big brother. não tem problema errar, mas fingir que nada aconteceu? se tem uma situação em que vc pode ser ATIVO nisso de “lutar para que as cenas não se repitam” é essa — rafa (@edaireality) May 22, 2023





O cara que mais contribuiu com o preconceito no BBB. O Fred é da pior espécie, tudo falsidade para aparecer na mídia, esses “artistas” pensam que enganam alguém, ainda mais na internet hoje em dia. 🤮 — max revoltado 🍞 (@eognomo) May 22, 2023









Só é bonito a luta contra o racismo quando te dá engajamento né ? Quando podia mudar as coisas com pessoas próximas nada , é uma pena pq a luta se faz mais com isso — agatha🥂 (@aagathaseixas) May 22, 2023









Fred foi cancelado pelo público do BBB 23 por conta de algumas de suas falas no confinamento, que foram interpretadas como discrimatórias e de cunho racista. Domitila Barros e Sarah Aline, mulheres pretas, foram os principais alvos de suas críticas no programa da Globo. E foi por conta disso que ele acabou eliminado do jogo.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho