Reprodução/Isabelle Resende e Instagram Pai da influenciadora acredita que sua filha foi vítima de um assassinato

Atanael Jardim dos Santos, pai da influenciadora Luanna Jardim morta no último domingo (21), disse que não vê o crime cometido como furto ou latrocínio, e sim um assassinato premeditado. "Com certeza isso não foi um mero furto, latrocínio. Isso foi um homicídio porque ninguém dentro de um carro vai roubar o outro e atira de dentro do carro com o vidro fechado", afirmou.



O mesmo afirmou que aguarda a polícia fazer o trabalho dela, e que se fizerem com seriedade e perfeição, vão encontrar quem mandou matar sua filha. "Luanne foi uma guerreira. Conquistou seu espaço com muita luta. Era uma filha abençoada e agora vai brilhar no céu", completou.

A influenciadora foi vítima de uma tentativa de assalto no último fim de semana, quando andava de carro na companhia de seu namorando no Rio de Janeiro. Na ocasião, Luanne levou um tiro no ombro que chegou em seu coração.

Mesmo sendo levada rapidamente ao Hospital Salgado Filho, na região do Méier, ela não resistiu e morreu, deixando dois filhos. A mais velha tem dez anos e o mais novo apenas dois.

*Texto de Júlia Wasko



Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko