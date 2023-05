Reprodução/Record e SBT A Grande Conquista supera audiência do Programa do Ratinho pela primeira vez













Após instaurar dinâmica inédita em que 70 competidores disputavam uma vaga fixa na atração, a Grande Conquista estreou sua nova fase: 20 participantes agora buscam o prêmio de R$ 1 milhão! Mais parecido com o formato usual do BBB, o reality da Record superou o Programa do Ratinho na última sexta-feira (19).







O programa liderado por Mariana Rios registrou 4,1 pontos na Grande São Paulo, enquanto o SBT teve 3,5 no mesmo horário. Já na exibição completa, Ratinho anotou 3,6 pontos. A edição de sexta de A Grande Conquista apresentou a chegada dos dez novos selecionados da Vila à Mansão. Confira quem são os novos moradores:

O ex-noivo de Bia Miranda e borracheiro Gabriel Roza ; a ex-BBB Gyselle Soares ; o jornalista Erick Ricarte ; Janielly Nogueira , irmã do Gil do Vigor; a rapper Fernanda Medrado ; Murilo Dias (ex-Soltos em Floripa); a ex-BBB Natália Deodato ; Sandra Melquiades (mãe de Rico Melquiades, -- ex-Fazenda); o cantor Thiago Servo , e o humorista Tiago Dionisio .

*Texto de Lívia Carvalho

