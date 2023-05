Divulgação/SBT Apresentador contou mais detalhes sobre sua vida artística e recordou acidente com fogo

Em entrevista ao Fofocalizando desta segunda-feira, (22), o apresentador Luis Ricardo recordou o grave acidente que sofreu no Programa do Ratinho, em 2014. O ator ficou internado por três dias após pegar fogo ao vivo no programa em virtude um acidente com uma tocha.



De acordo com o apresentador, ele não preparou as hastes para o número. "Geralmente quando você assopra para fazer o vulcão, você baba. Só que, por excesso de fogo e querosene nas tochas, um pingo de fogo com querosene caiu no meu queixo. Quando eu vi que pegou fogo no queixo e desceu, eu já estava com querosene na boca para fazer o segundo vulcão. Eu me apavorei, mas Deus foi tão bom que eu não fiz porque, se eu faço, o querosene que estava na minha boca poderia ter explodido", contou.

Quando foi atendido por um médico, escutou que teria que fazer um enxerto. Assim, Luis pensou que iria ficar deformado e sua carreira teria chegado ao fim.

Entretanto, sua recuperação foi excelente e em poucos dias já estava de volta aos trabalhos. "Enxergo como uma bênção e o Brasil inteiro que orou por mim fez com que me recuperasse. Humanamente impossível isso. O próprio cirurgião fala: 'Não fiz uma plástica em você, enxerto, não fiz nada. Sarou de forma natural'... Sete dias depois eu já estava no palco, gravando um sorteio da Tele Sena", disse.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko