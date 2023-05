Reprodução Alisson Hentges é flagrado em suposta traição









O único casal que permaneceu junto após o reality Casamento às Cegas, foi abalado por suposta traição de Alisson Hentges à Thamara Térez. As fotos, vazadas nessa segunda (22), flagram o moço em uma barraca de cachorro-quente ao lado de uma mulher não identificada. O registro mostra o que teria sido um beijo. Em comunicado ao público, a esposa do modelo decidiu se pronunciar sobre a repercussão:





"Em respeito ao carinho de todos que aqui me acompanham, fazem parte da minha história e torcem por mim, eu peço um pouco de paciência para que eu possa digerir o que está acontecendo e volte a aparecer aqui. Afinal de contas, estamos juntos aqui todos os dias e vocês se tornaram parte da minha família", começou a advogada no stories do Instagram.

Em seguida, Thamara tranquilizou os seguidores. "Eu estou bem e vou ficar um pouco em silêncio. Agradeço, de coração, todo o carinho e peço a empatia e compreensão neste momento em que preciso preservar minha saúde mental. Beijos! Amo vocês. Obrigada por tudo!", concluiu.

Mais cedo, Alisson também se pronunciou sobre as acusações e negou a infidelidade. Segundo o modelo, a mulher o puxou, mas ele estava se distanciando, por isso nas imagens o moço estaria com o corpo virado.

Na segunda temporada de Casamento às Cegas: Brasil, Alisson e Thamara saíram como o casal queridinho do público. Recentemente, eles celebraram um ano de casados e, também, a mudança para um novo apartamento.

