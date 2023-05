Reprodução Locutor que interpretou Deus na novela moveu um processo contra a Record

César William, conhecido por interpretar a voz de Deus na novela Os Dez Mandamentos, da Record, processou e ganhou a causa em que afirmou que a emissora por deixou de pagar os valores relativos à reexibição da segunda temporada da produção.



A Justiça de São Paulo condenou a emissora a pagar uma dívida de cerca de R$ 2.500 ao locutor. Além disso, foi autuada a pagar uma indenização por danos morais. As informações são do colunista Rogério Gentile, do UOL.



De acordo com ele, houve um descaso e desrespeito com quem atuou nas obras de maior audiência da emissora. Vale lembrar que a novela foi um grande sucesso e fenômeno de audiência, chegando a bater os índices da Globo.

Segundo César, ele ficou perplexo com a atitude da emissora. "A Record deve e não pagou. Vergonha", disse. Entretanto, a defesa apresentada à Justiça afirma que não devia nada ao locutor que ainda pagaram por engano um valor a ele.

Por fim, a sentença condenou a Record por não comprovar todos os valores referente a novela, e determinou a devolução dos R$ 645 da obra Topíssima, pagos devido um equívoco.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko