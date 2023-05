Reprodução/Record TV Alexandre Suíta pontua exigência íntima à Natália Deodato









Alexandre Suita pontuou uma exigência bem íntima à primeira Dona da Mansão, Natália Deodato. Ao delegar as tarefas da casa junto a Sandra Melquiades – indicada pela influencer – a ex-BBB recebeu um toque do moço sobre os homens fazerem xixi sentado no reality. Em entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal, o empresário detalhou que ele tem esse hábito em sua casa e que acha nojento quem urina em pé e deixa tudo respingado.







“Eu mijo sentado. Qual é o fundamento do cara morar sozinho ou com a esposa e mijar em pé? Eu sento lá, mijo sentado, não tem esse rolê de respingo. É bom! Solucionou o problema!”, confessou.

E prosseguiu: “Quem me ensinou isso foi um amigo do meu pai. Ele tinha levado uma bronca da mulher por causa disso [por sujar ao mijar em pé] e me perguntou: ‘Estou pensando em uma coisa: Qual é o problema de mijar sentado?’ e eu falei: ‘Ah, isso é coisa de mulher’ e ele insistiu: ‘Você tem alguma dúvida sobre a sua sexualidade?’, eu disse: ‘Não. Está tudo certo’, então eu fiquei com isso na cabeça e comecei a mijar sentado. Economizou meu tempo", contou.





Alexandre Suita é conhecido por ser irmão de Andressa Suita e cunhado do cantor sertanejo Gusttavo Lima. Acostumado a aparecer para o público cozinhando e falando sobre alimentação, o moço integra A Grande Conquista. Na semana passada, Natália Deodato garantiu o título de primeira Dona da Mansão no reality ao vencer a Prova da Mansão – disputa acirrada com Ana Paula. As duas obtiveram 400 pontos, mas a influencer ganhou pela preferência dos competidores.

*Texto de Lívia Carvalho



Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho