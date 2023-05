Reprodução/Instagram Ex-namorada de Lucas Souza é assassinada no Rio de Janeiro

A ex-namorada de Lucas Souza, Luanne Jardim, foi assassinada no último domingo (21), no Rio de Janeiro. Após o homicídio, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro já iniciou as investigações para identificar os responsáveis pelo crime.



"A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para apurar a morte de Luanne Murta Jardim dos Santos Martins. Diligências estão em andamento para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime", disse a Polícia Civil em nota enviada à coluna.

O caso aconteceu quando Luanne estava dirigindo seu carro e foi abordada por criminosos. No local, a influenciadora levou um tiro no ombro, que atravessou seu corpo e atingiu o coração. Após o ocorrido, mesmo sendo conduzida ao Hospital Salgado Filho, no Méier, ela não resistiu e morreu.

"Minha sobrinha Luanne Jardim, foi assassinada ontem à noite, na entrada 4 da Linha Amarela, em direção a Av. Brasil! Não será só mais uma estatística e nem números! Justiça? Não quero, porque o mandante e os executores ficarão 5 anos na cadeia, e logo estarão nas ruas! Se entreguem, as chances serão maiores!", escreveu seu tio, Uraniel Jardim.

Luanne trabalhava como empresária e influenciadora, e conquistou um grande número de seguidores após compartilhar nas redes sociais sua rotina de emagrecimento, que a fez eliminar 50 kg. Por meio de suas publicações, ela ajudava outras mulheres a recuperarem a autoestima.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.