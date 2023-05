Reprodução Cantor relatou que emissoras não toparam pagar o cachê exigido por ele

Naldo Benny contou que recebeu o convite para participar do Big Brother Brasil e A Fazenda, mas as emissoras não quiseram pagar o cachê no valor de R$ 15 milhões exigido pelo cantor.



O cachê pedido pelo artista chega a quase dez vezes o prêmio dado ao vencedor dos reality shows, mas mesmo assim Naldo não está disposto a entrar sem receber o valor milionário.

Em uma entrevista ao PodCats, o cantor contou mais detalhes sobre as propostas. "Não vou de jeito nenhum. O BBB já me chamou, A Fazenda... Eu falei o seguinte: 'Quanto é o prêmio? R$ 1,5 milhão? Então bota mais dez vezes para eu entrar'. Bota mais dez vezes para entenderem que eu não vou para esse bagulho", disse.

Além disso, enfatizou que não é fã de realities que envolvem o confinamento, e que esses proporcionam que artistas piorem suas imagens. "Eu respeito os profissionais que fazem, quem já entro e quem gosta. Mas o meu raciocínio sobre o reality é que é um projeto criado para dar merda para alguém. A bomba vai estourar no colo de alguém. Meu raciocínio é esse, alguém vai se lascar ali. Alguém vai se dar mal. Eu não pago esse preço", relatou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko