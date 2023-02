Reprodução/Instagram Lucas Souza e Luanne Jardim tiveram um namoro relâmpago

Lucas Souza não tem um dia de paz. Após enfrentar um turbilhão de emoções com Jojo Todynho na última semana, agora ele precisa lidar com a ira de Luanne Jardim, influenciadora digital que é famosa nas redes sociais por mostrar seu processo de emagrecimento, que a fez eliminar mais de 50 kg e recuperar sua autoestima. A moça está revoltada com o fato do ex-militar ter "fugido" de um relacionamento sério com ela e começou a expor detalhes do curto período em que ficaram juntos.



A coluna tomou conhecimento dos bastidores desta relação e eles não são nada leves. Mas é importante frisar que procurei as duas partes antes de escrever este caso, obtido por fontes próximas aos dois, e somente Luanne se manifestou. Seu relato consta ao final do texto.







Lucas e Luanne engataram um relacionamento pouco depois que o ex-militar se separou de Jojo Todynho. A situação parecia que iria engrenar, já que o rapaz praticamente começou a viver na mansão de sua nova paixão. Ela, muito empolgada com o romance, começou a presenteá-lo com diversos itens de luxo. Incluindo um telefone celular de última geração.

Esta parte da história é a mais delicada de todas: Lucas não sabia que o tal aparelho que havia ganhado de presente estava, de alguma forma, interceptado. E todas as mensagens que ele trocou com outras pessoas, incluindo envios de fotos e vídeos via redes sociais, chegaram automaticamente às mãos de Luanne. Ela se irritou com muitas coisas que leu e compartilhou sua "dor" com algumas pessoas de sua confiança. E parte deste conteúdo começou a vazar na imprensa.



Lucas "fugiu" do Rio de Janeiro para São Paulo nos últimos dias para se afastar de Luanne. Mudou até mesmo de assessoria de imprensa, pois o antigo prestador de serviços era ligado à influenciadora com quem estava se relacionando. O ex-militar deixou todas suas coisas para trás e se mandou sem nem pensar duas vezes.

Neste fim de semana, Lucas pediu a seu novo empresário para que retirasse todos os seus itens pessoais da mansão de Luanne. Mas para não se expor, o agente enviou um motorista em seu lugar. A empresária filmou todo o momento. Este vídeo, de alguma maneira, já está nas mãos de colegas deste colunista que vos escreve.

Amigos de Lucas relataram que ele está apreensivo com outros possíveis vazamentos de conteúdos privados que tenham sido eventualmente interceptados por Luanne. Desde assuntos que tratam sobre o fim de seu casamento com Jojo Todynho, relacionamentos que teve após o término, negociações de trabalho e até mesmo conversas sobre a rotina do quartel em que trabalhava.

Posicionamento

Luanne Jardim trocou mensagens com a coluna via Instagram e admitiu ter presenteado Lucas Souza com um iPhone de ouro, mas negou ter interceptado as conversas privadas do rapaz.

"Não houve interceptação, eu havia dado um iPhone de ouro pra ele, e após ele ser chamado (não por mim) de interesseiro, gigolô e afins, ele se sentiu ofendido. Em um dos surtos que ele teve comigo, porque ele é uma pessoa que de fato apresentar sofrer transtornos de personalidade (falo isso com provas, e print dele falando que estava surtando), ele quis devolver o iPhone, inclusive devolveu completamente resetado", disse ela em nossa troca de mensagens.

A coluna insistiu para saber se Luanne gostaria de se manifestar sobre o vazamento de mensagens privadas do aparelho celular de Lucas, que pessoas próximas informaram ter recebido dela, mas a empresária parou de nos responder. O espaço segue aberto para ela seguir dando suas versões dos fatos.

Lucas, por sua vez, sequer nos respondeu. Sua assessoria de imprensa limitou-se a nos dizer que não irá comentar nada sobre o assunto.

Superação

Luanne já fez diversos relatos em suas redes sociais sobre seu processo de emagrecimento. Nos relatos de suas postagens, como a que consta abaixo, ela fala que sofria com suas compulsões e baixa autoestima, que a fizeram ter vontade de não existir mais. Atualmente, ela se orgulha de sua nova forma física e sempre que pode expõe as curvas em trajes marcantes.