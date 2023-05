reprodução/yahoo Isabel Teixeira estará em novo remake da Globo













O remake de Elas por Elas, nova versão do folhetim de Cassiano Gabus Mendes, terá Isabel Teixeira como uma das protagonistas da trama. Prestigiada pela atuação como Maria Bruaca, em Pantanal (2022), a atriz negou um papel em Terra e Paixão ao achá-lo muito semelhante à personagem da novela rural. Agora, a famosa retorna da adaptação ao fazer o especial Falas Femininas - Histórias Impossíveis na Globo em comemoração ao Dia da Mulher.





O remake de Thereza Falcão e Alessandro Marson, com direção artística de Amora Mautner, terá sete personagens femininas centrais, entre elas Deborah Secco, Monica Iozzi e Maria Clara Spinelli --que será a primeira atriz trans a ocupar o posto de protagonista em uma novela da emissora.

Cassio Gabus Mendes também fará o remake da novela, originalmente escrita por seu pai, Cassiano Gabus Mendes. O ator viverá Otávio, vilão sócio do marido de Deborah Secco, que se envolverá com ela após a morte dele. As informações são da colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo.

Sucesso em 1982, a nova versão não será ambientada em São Paulo. As sete amigas protagonistas vão se reencontrar após muitos anos no Rio de Janeiro, o remake também deve explorar mais os romances. A estreia está prevista para o segundo semestre, depois de Amor Perfeito.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho