Reprodução/Youtube Janaina Paschoal chega ao O Grande Debate para assumir responsabilidade que Caio Coppolla não deu conta





Pouco mais de um mês após a reestreia, com novo formato e elenco, O Grande Debate acendeu o alerta vermelho na CNN Brasil. A direção decidiu agir às pressas para tentar salvar o formato, que no passado já rendeu bons índices de audiência, mas atualmente tem registrado índices sofríveis. Para reverter o cenário negativo, Janaina Paschoal foi alçada ao posto de "arma secreta", e a partir desta segunda-feira (22) trabalhará com a missão de dar dor de cabeça à concorrência.





É importante frisar um detalhe: Caio Coppolla foi recontratado pela CNN, após uma demissão turbulenta em 2021 e a contragosto de quase toda a Redação, exatamente com a missão que agora cabe a Janaina. Na época, a chefia de Jornalismo acreditava no poder e projeção da voz do youtuber em atrair uma audiência que flerta com a linha editorial da Jovem Pan, pedra no sapato do canal. Mas o defensor de Jair Bolsonaro tem provocado o efeito contrário: ele entra no ar e os índices despencam.

Também por culpa do desempenho pífio de Coppolla desde seu retorno, a CNN novamente mudou a estrutura de O Grande Debate, que é mediado por Luciana Barreto. E as primeiras alterações já foram vistas na semana passada, trazendo dois assuntos para debate no primeiro e no último bloco. O tempo de resposta de cada debatedor foi encurtado, e optou-se por incluir o direito à réplica, tudo com o objetivo de tornar a discussão mais dinâmica e interessante ao telespectador.



Desde abril, quando o programa retornou à grade, cada debatedor tinha 5 minutos para dar suas respostas, em um esquema de "banco de tempo". Mas Coppolla sempre usava seu tempo para discursar e dar suas "palestras", muitas vezes em tom de deboche e carregadas de ataques à honra de seus oponentes. Na leitura da direção de O Grande Debate, o youtuber atuava somente na exposição de seus argumentos e fugia do embate de ideias de opiniões.

A bem da verdade é que a CNN chegou à conclusão de que O Grande Debate ocupa, atualmente, um horário ruim na grade. Exibido das 12h30 às 15h, é o responsável por fazer os excelentes índices de sua programação matinal despencarem, chegando a ficar, em alguns momentos, atrás de todos os seus adversários no segmento (GloboNews, Jovem Pan, da BandNews e Record News).



Na visão da direção do canal, esta faixa é importante para o hardnews, com uma sucessão de fatos ocorrendo no Brasil e no mundo, e a CNN acaba se anulando nas coberturas dos fatos quentes para colocar seu time de debatedores para discutirem, em algumas situações, temas que foram importantes no dia anterior e que já perderam a relevância.



A chegada de Janaina Paschoal será, provavelmente, a última tentativa de salvar o formato neste horário. A advogada e ex-deputada deixou, na última sexta-feira (19), o elenco do CNN Arena, telejornal que abre a programação noturna. Por conta de seu perfil peculiar, manifestação de opiniões controversas e ampla defesa a Jair Bolsonaro, ela consegue ajudar o noticiário a ter bons índices.

Ela entrará no último bloco com a missão de apimentar os debates, alavancar os índices e fazer a passagem para o CNN 360º, comandado por Daniela Lima, com uma audiência mais expressiva que a atual.

Além de Janaina, o canal tem reduzido a presença de advogados e juristas nos debates por conta do excesso de formalidade e linguajar rebuscado, que também ajudam a espantar a baixa audiência que acompanha o programa. Ex-deputados começaram a figurar na atração, como Isa Penna, Marina Helena, Tiago Mitraud e Juliano Medeiros.

O novo formato de O Grande Debate demandou um alto investimento na contratação do elenco, e por esta razão a CNN pretende testar todas as saídas possíveis para salvar o formato, incluindo a possibilidade de alteração de posição na grade e até mesmo a periodicidade. Mas por enquanto, o foco é fazer Janaina Paschoal brilhar, já que Caio Coppolla flopou.